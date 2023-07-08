Трубину следует понервничать: Интер заинтересовался чемпионом мира с АПЛ
Источник:L’Equipe
Итальянский "Интер" рассматривает сразу несколько кандидатов на голкиперскую позицию. Среди них нашлось место украинскому вратарю Шахтера Анатолию Трубину.
Однако у голкипера сборной Украины будут серьезные конкуренты. "Нерадзурри" положили глаз на опытного вратаря английского Тоттенхэма Уго Льориса.
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Еще один соперник для Трубина
Французский вратарь с 2012 года выступает за "шпор", но вскоре его дорога и английский клуб может разойтись. Льорис хочет продолжить карьеру в другом клубе. Уго не спешит покидать Европу, хотя имеет заманчивые предложения из Саудовской Аравии.
Поэтому предложение Интера может привлечь француза.
Напомним, что "нерадзурри" находятся в поисках вратаря, который сменит Андре Онана, близкого к переходу в МЮ.
Также на звание номера один в рамке ворот Интера претендуют не только наш Анатолий Трубин и Льорис. Интер присматривается к нынешнему вратарю Баварии Янну Зоммеру, у которого есть действующий контракт с мюнхенцами до 30 июня 2025 года.
Отметим, что у Льориса есть действующий контракт с Тоттенхэмом до конца следующего сезона-2023/2024. Однако он вряд ли доработает до его окончания. Уже летом 2023 года 36-летний футболист может перебраться в новую команду. По данным Transfermarkt, его стоимость оценена в 3 миллиона евро.Любопытно! Была информация, что Трубин и Интер уже договорились о контракте до 2028 года.
Главное о футбольной карьере Уго Льориса
- До переезда в Тоттенхэм Льорис выступал исключительно в родной Франции.
- В 2005 году присоединился к первой команде Ниццы, за которую выступал в течение трех лет.
- В 2008-м Уго подписал контракт с другим французским клубом – Лионом.
- В течение четырех лет играл за Лион, а в конце августа 2012 переехал в английский Тоттенхэм.
- В прошлом сезоне-2022/2023 Льорис провел за "шпор" во всех турнирах 31 матч (9 – "сухих"), в которых пропустил 45 голов.