Интер вытеснил Ювентус по борьбе за чемпионство: видеообзор матча

В рамках 31-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус принимал на своем поле миланский Интер. Перед поединком украинская артистка и лидер группы Go_A Екатерина Павленко вместе с итальянской певицей Гаей исполнили песню Джона Леннона "Imagine".

Ювентус – Интер 0:1

Гол: Хакан Челханоглу, 45+4 (П)

Перед поединком Ювентус казался победителем. Туринский клуб не проигрывал в 16-ти предыдущих матчах лиги, одержав в них 11 побед. Забил в них 29 мячей. В частности, шесть побед и две ничьи дома, пишет 24 канал.

Стоит внимания Солистка Go_A Екатерина Павленко исполнила песню Леннона Imagine перед матчем Ювентус – Интер

Первый тайм должен был закончиться без голов и на последних минутах Мората и Сандро в штрафной столкнулись с Дюмфрисом.

Пенальти исполнил Чалханоглу, удар которого отразил вратарь туринской команды. Однако о себе снова напомнил VAR, увидевший, что де Лигт вбежал в штрафную еще до удара.

Перебивал пенальти снова Чалханоглу. Он ударил в тот же угол, но уже куда сильнее и точнее, чем в первый раз. Щенсни угадал направление удара, но второй раз дотянуться до мяча уже не сумел.

Уже во второй половине матча Юве попытался уйти от поражения, начав усиленно атаковать. Ближайшее к успеху был Закария, однако его удар переняла на себя штанга ворот оппонентов.

Во втором тайме Интер всего дважды подобрался к чужим воротам, однако все же одержал победу.

Ювентус потерпел первое поражение с 27 ноября 2021-го, а Интер продолжает погоню за Миланом и Наполи.

Видеообзор матча