Ювентус – Інтер 0:1

Гол: Хакан Чалханоглу, 45+4 (П)

Перед поєдинком Ювентус здавався фаворитом. Туринський клуб не програвав в 16-ти ​​попередніх матчах ліги, здобувши в них 11 перемог. Забив в них 29 м'ячів. Зокрема, шість перемог та дві нічиї вдома, пише 24 канал.

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Перший тайм мав би закінчитися без голів та на останніх хвилинах Мората і Сандро у штрафному майданчику зіштовхнулися з Дюмфрісом.

Пенальті виконав Чалханоглу, удар якого відбив воротар туринської команди. Проте про себе знову нагадав VAR, який побачив, що де Лігт вбіг у штрафний ще до удару.

Перебивав пенальті знову Чалханоглу. Він вдарив в той самий кут, але вже куди сильніше та влучніше, ніж уперше. Щенсни вгадав напрямок удару, але вдруге дотягнутися до м'яча вже не зумів.

Вже в другій половині матчу Юве спробував уникнути поразки, почавши посилено атакувати. Найближче до успіху був Закарія, проте його удар перейняла на себе штанга воріт опонентів.

У другому таймі Інтер всього двічі підібрався до чужих воріт, проте все ж таки втримав перемогу.

Ювентус зазнав першої поразки з 27 листопада 2021-го, а Інтер продовжує гонитву за Міланом та Наполі.

Відеоогляд матчу