Невероятный перформанс Трубина не спас: Интер минимально одолел Бенфику в ЛЧ – видео

Во вторник, 3 октября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов группы D между Интером и Бенфикой. Украинский вратарь Анатолий Трубин в пятый раз подряд вышел в основном составе своей команды и выдал невероятный матч.

Интер – Бенфика 1:0

Гол: Тюрам, 62

В первом туре обе команды потеряли очки – Бенфика уступила РБ Зальцбургу, а Интер сыграл вничью с Реал Сосьедадом. Поэтому на "Джезеппе Меацца" команды были настроены исправить неудачный старт, пишет 24 Канал.

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Трубин провел фантастический матч

Начало матча было за Бенфикой, которая выглядела более остро и могла выходить вперед уже на 13-й минуте матча после розыгрыша аута. Аурснес оказался за спинами защитников Интера и получил мяч после вброса из-за боковой, он пробил из пределов штрафной, но Зоммер справился с этой угрозой.

В середине тайма Интер начал перехватывать инициативу, которую только наращивал и уже не отпустил впоследствии. Подопечные Симоне Индзаги создавали один за другим опасные моменты и по показателю ожидаемых голов должны были забивать 3.82, но голкипер сборной Украины был на высоте в этот деь, оставляя свою команду в игре до конца матча. Однако на ноль отыграть все же не удалось.

На 62-й минуте Дюмфрис прошел по правому флангу и выдал идеальный пас в центр штрафной на Тюрама, который пробил в противоход Трубину, не оставив тому никаких шансов. Далее миланцы продолжали давить, но Анатолий выдал почти идеальный матч – он совершил 7 сейвов, некоторые из которых выглядели очень эффектно, за что получил оценку 7.3 от WhoScored, что является вторым лучшим показателем среди игроков португальского клуба.

Все сейвы Трубина: смотрите видео

. Именно в Интере мог оказаться Анатолий Трубин во время летнего трансферного окна. Миланский клуб вел переговоры с Шахтером, но не смог удовлетворить финансовые условия, которые выдвигали "горняки".

Смотрите видеообзор матча Интер – Бенфика