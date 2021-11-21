Интер нанес Наполи первое поражение в Серии А и вернулся в чемпионскую гонку: видеообзор игры

Миланский Интер сумел в 13-м туре Серии А нанести первое в сезоне поражение Наполи. Чемпионы Италии 21 ноября на собственном поле обыграли одного из лидеров сезона.

Интер – Наполи 3:2

Голы: Чалханоглу, 25(п), Перишич, 44, Мартинес, 61 – Зелиньски, 17, Мертенс, 79

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Камбек Интера

Перед матчем Интер проигрывал Наполи и Милану, который сенсационно уступил Фиорентине, 7 очков. В очной игре с лидером чемпионата черно-синие могли сократить отставание от лидеров и вернуться в чемпионскую гонку.

Поединок неудачно начался для хозяев поля. На 17-й минуте игры Зелиньски в одно касание мощно пробил после паса Инсинье. У Хандановича не было шансов отбить мяч.

Но Интеру достаточно быстро удалось отыграться. Подопечные Симоне Индзаги заработали пенальти: Барелла пробил в руку Кулибали. Удар с отметки уверенно реализовал Чалханоглу.

Хозяевам поля удалось уйти на перерыв с преимуществом в один гол. В конце тайма Интер заработал угловой удар. Перишич после навеса Чалханоглу головой срезал мяч в ворота соперника. Оспина успел отреагировать, но отбил мяч, когда тот пересек линию ворот.

После перерыва Наполи взял игру под контроль, однако два острых момента создал Интер. Дважды на острие атаки был Лаутаро Мартинес. В первом моменте Оспина выручил партнеров, однако вторая попытка Лаутаро завершилась голом.

Дебютное поражение Наполи

После пропущенного гола Наполи не сложил оружие и сумел вернуться в игру. Свежий Дрис Мертенс на 79-й минуте воспользовался потерей мяча соперника и красивым ударом из-за пределов штрафной заставил Хандановича капитулировать.

В компенсированные 8 минут Наполи был близок, чтобы вырвать ничью. После навеса в штрафную Марио Руй переправил мяч в направлении ворот, но Ханданович чудом отбил его.

Во второй раз отличиться мог и Дрис Мертенс, но бельгиец при убийственной возможности не попал в створ ворот. Интер отстоял преимущество в один гол.

Интер – Наполи видеообзор

В 13-м туре Милан и Наполи потерпели дебютные поражения в Серии А сезона-2021/2022. Благодаря победе Интер теперь отстает от Наполи и Милана на 4 очка.