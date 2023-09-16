Унижение Милана: Интер благодаря дублю экс-звезды Шахтера разгромил "россонери" в дерби

Миланское дерби стало центральным матчем 4-го тура Серии А. Победу в принципиальном противостоянии одержали подопечные Симоне Индзаги.

Интер – Милан 5:1

Голы: Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, Пэн, Фраттези, 90+5 – Леау, 57.

В субботу, 16 сентября, на поле стадиона "Джузеппе Меацца" в матче 4-го тура Серии А встретились Интер и Милан. В отчетный матч оба соперника имели в активе по три победы, сообщает 24 Канал.

Читайте также Новый герой Мюнхена и убийственные стандарты "фармацевтов": Бавария и Байер выдали феерическую ничью

Голевая феерия Интера

Подопечные Симоне Индзаги уже на старте встречи смогли открыть счет. Бывший игрок Шахтера Генрих Мхитарян лучше всех сориентировался в штрафной Милана и отправил мяч в ворота Меньяна. Арбитр после пересмотра ВАР подтвердил законность гола.

Но это было только начало неприятностей "россонери". За несколько минут до завершения первого тайма Маркус Тюрам невероятным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество хозяев – 2:0.

Команда Стефано Пиоли попыталась вернуть интригу в начале второй 45-минутки. Рафаэл Леау сократил счет после паса Жира. Но этот гол не смог остановить "нерадзурри".

Далее мячи в ворота Меньяна посыпались один за другим. Первоначально дубль оформил один из героев матча Мхитарян. А завершили разгром Чалханоглу с пенальти и обидчик сборной Украины Фраттези. 5:1 – команда Симоне Индзаги одержала заслуженную победу в миланском дерби.

Кстати, эта победа стала для Интера 5-й подряд над Миланом. В последний раз "россонери" побеждали принципиального соперника в сентябре прошлого года в Серии А (3:2).

Благодаря победе над Миланом Интер закрепился на первой строчке чемпионата Италии. У подопечных Симоне Индзаги 4 победы в 4 матчах и максимум очков – 12.

Милан на третьем месте Серии А. В активе команды Пиоли 9 зачетных пунктов.

Видеообзор матча Интер – Милан