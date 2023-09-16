Бавария – Байер 2:2

Голы: Кейн, 7, Горецка, 86 – Гримальдо, 24, Паласиос, 90+4

Бавария и Байер провели встречу в рамках 4-го тура Бундеслиги, в которой не смогли определить более сильного. Несмотря на потерю очков, команды все же остались на вершине турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

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Борьба настоящих чемпионов

Главной прекрасной очередной тур немецкой Бундеслиги стало противостояние между мюнхенской Баварией и леверкузенским Байером, лидирующим в тамошнем первенстве. От матча ждали только огненной дуэли, которую команды и продемонстрировали. Уже с первых минут коллективы бросились атаковать друг друга, что моментально вылилось в результат.

Таким образом, уже на 7-й минуте встречи голом отличился новичок "пивоваров" Гарри Кейн. Английский форвард запер дальнюю штангу после подачи, расстреляв ворота соперника. Интересно, что "Ураган" забил уже свой 4-й мяч в футболке мюнхенцев (за 5 матчей), поэтому можно смело сказать, что Бавария нашла нового топового форварда.

Байер, в свою очередь, не собирался отпускать маститого оппонента вперед, поэтому выдал свое нашествие. На 24-й минуте поединка Гримальдо вообще продемонстрировал футбольную красоту. Испанский защитник забил прямым ударом со штрафного, ты самим выровняв вес матча и добавив огня в игру.

Команды продолжали давить друг на друга всю встречу. Бавария выглядела активнее, однако и "фармацевты" пытались навязывать прекрасно удавалось им борьбу. Но вот препятствием лидеров Бундеслиги стали опытные голкиперы команд Лукас Градецки и Свен Ульрайх, которые были просто непробиваемыми в той игре.

Но вот под занавес матча Бавария все же смогла во второй раз разочаровать Байера. Голом на 86-й минуте отличился Леон Горецка, который после сольного прохода Джереми Фримпонга из предела одиннадцатиметровой отметки вывел свою команду вперед. "Пивовары" очень радовались забитому мячу, едва не празднуя победу, однако не знали, что их ждет через несколько минут.

Байер не опустил головы и продолжил бороться за свое, что принесло результат. Йонас Гоффман, подставившись под защитника, упал в чужой штрафной, что привело к назначению пенальти. А уже на 90+4 минуте Эсекьель Паласиос уверенно реализовал свой момент и принес ничью "фармацевтам".

Любопытно. На 90+8-й минуте Бавария забила еще один гол, но тот не засчитали из-за офсайда.

Видеообзор матча Бавария – Байер:

Таким образом, Бавария и Байер расписали закономерную мировую 2:2. Оба гранда остались на верхушке Бундеслиги с 10 очками в активе. Но вот фармацевты все же оказались на первом месте благодаря лучшей разнице мячей. У "пивоваров" появился серьезный конкурент за чемпионство.