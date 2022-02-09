Интер в матче с голами-красавцами выбил Рому из Кубка Италии: видеообзор игры

Интер 8 февраля принимал Рому в четвертьфинале Кубка Италии. Хозяева уверенно обыграли соперника и пробились в 1/2 финала турнира.

Интер – Рома 2:0

Голы: Джеко, 2, Санчес, 68

Хозяевам удалось сделать быстрый гол. Уже на 2-й минуте счет в матче был 1:0 в пользу "нерадзурри". Интер организовал быструю атаку, которую после подачи с фланга от Перишича ударом в одно касание завершил Джеко, пишет 24 канал.

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Барелла мог удвоить преимущество хозяев. Никола мощным выстрелом с дальнего расстояния проверил на прочность каркас ворот Ромы.

Остро было у ворот Интера. Прострел Мхитаряна никто не закрыл.

Дзаньоло в упор расстреливал владения соперника, но чудеса реакции продемонстрировал Ханданович.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете хозяев.

Шедевр от Санчеса

Во втором тайме мяч таки мог побывать в воротах "нерадзурри". Ханданович снова в эффектном сейве парировал удар после рикошета. Голкипер достал мяч из-под перекладины.

Барелла снова прицеливался с дальнего расстояния, но вратарь Ромы был на месте.

На 68-й минуте счет во встрече стал 2:0 в пользу Интера. Санчес решился на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч залетел прямо в девятку ворот.

Еще два опасных момента было у хозяев, но мяч не летел во владения соперника.

Интер переиграл Рому со счетом 2:0 и шагает в полуфинал Кубка Италии.

Еще три полуфиналиста определятся 9 – 10 февраля.

Интер – Рома видеообзор матча