Интер на 121 минуте вырвал у Ювентуса победу за Суперкубок Италии: видеообзор матча

Победитель Серии А Интер и обладатель Кубка Италии Ювентус 12 января сошлись в битве за Суперкубок Италии. Волевую победу в Суперкубке одержал миланский клуб.

Интер – Ювентус 2:1

Голы: Мартинес, 35(п), Санчес, 121 – Маккенни, 25

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Обмен голами в первом тайме

Со старта игры обе команды предложили достаточно высокий темп. На два полумомента Интера туринский клуб ответил результативным ударом Маккенни.

Полузащитник Ювентуса отличился голом после того, как Альваро Мората исполнил навес в штрафную миланцев. Маккенни выиграл борьбу у двух защитников.

Но преимущество Ювентуса держалось всего 10 минут: Интер вложил все свое давление в пенальти: Де Шильо в штрафной неудачно сыграл против Джеко. Удар с отметки пушечным ударом реализовал Мартинес.

На старте второго тайма команды обменялись острыми моментами. У Ювентуса шанс забить гол упустил Бернардески, который с пределов штрафной пробил мимо ворот.

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"Черно-синие" ответили шансом Думрфиса. Нидерландец ударом головы отправлял мяч в "девятку", однако Перин спас Ювентус. Хотя Интер и владел инициативой, но не реализовал ее в основное время. Потому команды продолжили битву за трофей в дополнительное время.

Волевая победа Интера

В течение двух таймов по 15 минут обе команды не порадовали болельщиков моментами и готовились к серии пенальти. Однако на 121-й минуте Интер вырвал победу.

Алекс Сандро неудачно обработал мяч в собственной штрафной, отдав передачу на Кьеллини. Мяч перехватил Алексис Санчес и с близкого расстояния "расстрелял" голкипера.

Сразу после этого главный арбитр матча дал финальный свисток – Интер победитель Суперкубка Италии.

Интер – Ювентус видеообзор первого тайма