Ювентус благодаря пенальти на последних минутах вырвал ничью у Интера: видео

Вечером в воскресенье, 24 октября, состоялось дерби Италии между Интером и Ювентусом. Поединок в Милане завершился результативной ничьей.

Интер – Ювентус 1:1

Голы: Джеко, 17 – Дибала, 89 (п)

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Победный тайм Интера

Интер более уверенно вошел в игру, однако именно гости из Турина могли открывать счет в начале игры. На 7 минуте Ювентус имел двойной момент.

Сперва Альваро Мората опасно пробил издали. Самир Ханданович не без проблем отбил мяч, который в ворота едва не добил Алекс Сандро.

Ответ Интера был результативным. На 17 минуте Хакан Чалханоглу решился на удар в одно касание издалека. Турецкий маэстро попал в каркас ворот, после чего Эдин Джеко отправил мяч в ворота туринцев.

Видео гола Джеко

Камбэк Ювентуса

Абсолютно затянутый футбол, который команда демонстрировали в первой половине игры, продолжился во втором тайме. Команды практически не создали предпосылок для 1 – 2 голов.

Однако Ювентусу таки удалось вырвать ничью благодаря пенальти. Нидерландец Дюмфрис, по мнению арбитра, нарушил правила против Алекса Сандро в штрафной Интера. Удар с отметки реализовал Пауло Дибала и принес туринцам ничью.

Благодаря ничьей Ювентус продлил свою серию без поражений до 9 матчей. В турнирной таблице Серии А Ювентус теперь на 6-м месте, имея 15 очков. Интер после 9-и туров набрал 18 очков – 3-я строчка.