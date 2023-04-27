Изысканный гол вывел Интер в финал Кубка Италии: Ювентус будет смотреть матч по телевизору – обзор

В среду, 26 апреля, Интер принимал Ювентус в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. "Нерадзурри" благодаря единственному голу пробились в финал турнира.

Интер – Ювентус 1:0

Гол: Димарко, 15

Первая полуфинальная встреча Интера и Ювентуса закончилась мировой 1:1 и тремя изъятиями в составах обоих коллективов. Поэтому красных карточек в матче было больше, чем голов. На гол Куардадо Ювентус ответил поздним мячом от Лукаку, пишет 24 Канал.

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Интересно, что оба автора голов были изъяты с поля, а также голкипер Интера Ханданович. Судьба путевки в финал Кубка Италии разрешалась во втором матче противостояния двух итальянских грандов.

Так сложилось, что только один гол определил, кто идет в поединок за трофей. Им стал Интер.

Гол на 15-й минуте решил судьбу победителя двухматчевого противостояния. Барелла изысканным пасом вывел Димарко на ворота Ювентуса. Тот ударом в одно касание легко переиграл голкипера "старой синьоры" Перина. Интер повел в счете 1:0 и в серии двух поединков 2:1.

У гостей было еще 75 минут, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Но ни одна опасная атака не окончилась голом.

Интер минимально обыграл Ювентус 1:0 и вышел в финал Кубка Италии. Соперником "нерадзурри" скорее всего станет Фиорентина. "Фиалки" в первом матче уверенно обыграли Кремонезе со счётом 0:2.

Окончательно Интер получит своего соперника 27 мая, когда Фиорентина примет Кремонезе в ответном матче. Начало полуфинальной встречи в 22:00.

Интер – Ювентус: видеообзор матча