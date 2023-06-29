Привлекательное предложение: сколько финалист ЛЧ готов заплатить за вратаря сборной Украины

На голкипера сборной Украины и Шахтера Анатолия Трубина нашелся еще один топовый претендент. Итальянский Интер имеет серьезные планы на украинского вратаря.

Привлекательным фактором Интера является то, что нерадзурри находятся в поисках нового первого номера ворот команды. А ведь Андре Онана в ближайшее время может стать футболистом Манчестер Юнайтед. Англичане готовы заплатить за Онана целых 50 миллионов евро, которые пополнят клубный бюджет итальянцев.

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Амбиции на первого номера Интера

Если уйдет Онана, то в расположении Интера останется два голкипера – сверхопытный Самир Ханданович и 40-летний Алекс Кордац.

Поэтому Интер может раскошелиться на покупку нового голкипера. Стало известно, сколько итальянский клуб готов заплатить донецкому Шахтеру за первый номер команды Анатолия Трубина.

Ожидается, что "горняки" могут заработать за одного из лидеров 15 – 20 миллионов евро. А это немного недотягивает до цены Transfermarkt, где Трубина оценивают в 22 миллиона Это может оттолкнуть Шахтер.

К тому же у Трубина контракт с дончанами до конца июня 2024-го.

Потенциальный кандидат на Трубина занял 3 место в итальянской Серии А. В 38 турах "нерадзурри" набрали 72 балла и гарантировали себе Лигу чемпионов в новом сезоне-2023/2024.

Шахтер тоже сыграет в групповом раунде ЛЧ в следующем сезоне. "Горняки" стали чемпионами Украины в сезоне-2022/2023. Однако в новый сезон дончане пойдут с новым тренером, а не Игорем Йовичевичем.

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