За место в основе нужно будет попотеть: Трубин получит именитого конкурента в Интере из Баварии

Янн Зоммер также может оказаться в рядах итальянского коллектива. Украинскому голкиперу не будет легко в новом клубе.

Голкипер Баварии Янн Зоммер заинтересовал миланский Интер. "Нерадзурри" хотят заново укомплектовать вратарскую позицию в коллективе.

Достойно внимания Под пристальным глазом украинца: Трубин интригующе отреагировал на вероятный трансфер вратаря Интера

Качественная конкуренция в команде

Итальянский клуб потеряет обоих своих ведущих голкиперов, поскольку основной исполнитель Андре Онана в ближайшее время может перейти в Манчестер Юнайтед, а вот опытный дублер камерунца Самир Ханданович не намерен продолжать соглашение со "змеями". Таким образом, Интеру придется усиливать вратарское звено. Миланский коллектив подошел к данному вопросу достаточно серьезно.

В состояние "нерадзурри" активно сватают Анатолия Трубина, к тому же Интер уже успел с посредником, обсудив трансфер перспективного голкипера. Стоит отметить, что Шахтер, которому принадлежит Трубин, желает получить за своего футболиста 40 миллионов евро. Однако Интер заинтересован не только в услугах Анатолия, но также надеется усилиться еще одним маститым голкипером. миланский коллектив бросил глаз на Янна Зоммера, который только в начале прошлого сезона присоединился к Баварии, подменив травмированного Мануэля Нойера.

Интер пытается организовать в своем клубе качественную конкуренцию на позиции голкипера, приобретя сразу двух вратарей. Если Трубину клуб будет подписывать на долговременную перспективу, то 34-летний швейцарец, в контракте которого с "пивоварами" прописана клуасула в 9 миллионов евро, может вклиниться в игру "здесь и сразу".

Интер также активно интересовался еще Уго Льорисом из Тоттенхэма и голкипером ПСЖ Кейлором Навасом, который в прошлом году провел в аренде в Ноттингем Форест. Однако миланский коллектив решил сконцентрироваться на трансфере швейцарца и украинца.