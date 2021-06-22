Интер бесплатно забрал у Милана Хакана Чалханоглу, который может заменить Кристиана Эриксена

Итальянский Интер объявил о подписании соглашения с полузащитником Хаканом Чалханоглу. Он перешел в команду от принципиального соперника – Милана.

27-летний Хакан Чалханоглу достался Интеру бесплатно – у него закончился контракт с Миланом. Соглашение с игроком подписано на три сезона – до лета 2024 года.

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Хакан Чалханоглу выступал за Милан с лета 2017 года, куда перешел из немецкого Байера. В минувшем сезоне в Милане полузащитник провел 43 матча, в которых забил 9 голов, а также отдал 12 результативных передач.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, зарплата игрока в Интере составит 5 миллионов евро в год, а также бонусы. Это на один миллион евро больше, чем предлагал ему Милан.

Чалханоглу в Интере может заменить Кристиана Эриксена. У датского полузащитника во время матча Евро-2020 остановилось сердце. Медикам удалось его реанимировать прямо на поле, но когда Эриксен сможет вернуться к игре – пока неизвестно.