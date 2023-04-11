"Нерадзурри" вспомнили вкус победы: Интер обыграл Бенфику в 1/4 финала Лиги чемпионов – видео

Бенфика 11 апреля принимала Интер в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Гости из Италии оформили комфортное преимущество перед ответным матчем.

Бенфика – Интер 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 81 (п)

Команды осторожно начали поединок в Лиссабоне. Бенфика сразу взяла под контроль мяч, Интер же надежно выстроил оборонительную линию перед воротами Онаны, пишет 24 Канал.

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Лишь на 5-й минуте гости впервые дошли до штрафной соперника. Мяч полетел на угловой после подачи Димарко. Через несколько минут Джеко не удался удар головой.

Первый супермомент команды создали на 16-й минуте. Рафа мощно пробил из-за пределов штрафной Интера – Онана был на месте и парировал сильный удар соперника.

Через несколько минут уже Мариу пробил из угла штрафной, но не попал в рамку ворот "нерадзурри".

Скупая на убийственные моменты 45-минутка

Ответ от Интера. Ачерби прокинул себе на ход и сразу левой пробил с дальней расстояния мимо ворот.

В середине первого тайма футболисты Бенфики потребовали поставить пенальти в ворота гостей. Вроде бы защитники "нерадзурри" сыграли рукой в собственной штрафной. Но судья после советов с помощниками указал продолжить игру.

Бенфика ответила дальним ударом от Гримальдо. Правда, мяч закручивался от ворот, а не в сторону владений Онаны.

Конец первой 45-минутки Интер провел в атаках, но чего-то вечно не хватало. То Джеко не хватило считанных сантиметров, чтобы дотянуться до мяча, то Димарко простреливал на Эдин, который уже находился в офсайде. За что "получил на орехи" от партнеров по команде.

"Орлы" не ответили ничем небезопасным. Команды ушли на перерыв за "сухих" 0:0 на табло.

Уверенная победа Интера

Не самая острая атака Интера закончилась голом на 51-й минуте. Бастони сделал верховую передачу в штрафную Бенфики, на пас отозвался Барелла и головой перевел мяч в сетку ворот хозяев. "Нерадзурри" повели в счете 0:1.

Видео гола Бареллы

Бенфика после пропущенного гола растерялась и не могла сразу найти свою игру.

А атаковать продолжили гости из Италии. Дальний удар Бареллы заблокировал защитник хозяев.

"Орлы" ответили похожим ударом от Гримальдо – снова мимо ворот.

После экватора второго тайма Майкл Оливер временно остановил игру, чтобы посмотреть эпизод на назначение пенальти. После просмотра видеоповтора главный арбитр матча указал на 11 метров. Мяч попал в руку Мариу в штрафной Бенфики. Пенальти принялся выполнять Лукаку, который появился на поле после перерыва. Влаходимос угадал направление удара, но не сумел дотянуться до выстрела Ромела. Интер повел в счете 0:2.

Финальный штурм хозяевам не удался. Онана уверенно забрал мяч в руки после удара Рамуша.

Бенфика потерпела поражение от Интера на глазах родных болельщиков 0:2.

К слову. Ответный матч в Италии состоится 19 апреля.

Бенфика – Интер: видеообзор матча