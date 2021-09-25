Чемпион Италии миланский "Интер" 25 сентября примет Аталанту украинца Руслана Малиновского в 6 туре Серии А. Украинские болельщики Серии А смогут посмотреть матч онлайн.

Интер – Аталанта: где смотреть онлайн матч Серии А

Поединок Интер – Аталанта состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Встреча начнется в 19: 00 по киевскому времени.

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С 2021 года матчи итальянской Серии А больше не будут на каналах "Футбол 1/2/3". Поединки итальянского чемпионата доступны исключительно на платформе Megogo.

Посмотреть матч можно на нескольких основных подписках:

"Спорт" (спортивные каналы в пакете – Megogo Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;

"Оптимальная" (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;

"Максимальная" (спортивные каналы в пакете – Megogo Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривен в месяц.

На старте сезона Интер сыграл 5 матчей и набрал 13 очков. Команда Симоне Индзаги удерживает 2 место в таблице. В то же время у Аталанты Малиновского на 3 очка меньше – 5 место.