Інтер – Аталанта: де дивитися онлайн матч Серії А

Поєдинок Інтер – Аталанта відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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З 2021 року матчі італійської Серії А більше не будуть на каналах "Футбол 1/2/3". Поєдинки італійського чемпіонату доступні винятково на платформі Megogo.

Переглянути матч можна на декількох основних підписках:

"Спорт" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;

"Оптимальна" (спортивні канали в пакеті – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривень місяць;

"Максимальна" (спортивні канали в пакеті – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривень на місяць.

На старті сезону Інтер зіграв 5 матчів і набрав 13 очок. Команда Сімоне Індзагі утримує 2 місце у таблиці. Водночас в Аталанти Маліновського на 3 очки менше – 5 місце.