Василий Ломаченко нарушил двухмесячное молчание, опубликовав видео с песней на русском языке

Украинский боксер решил сделать пост в инстаграммах не на религиозную или политическую тему. Василий поздравил отца с праздником, но снова не без фейла.

За последние годы Василий Ломаченко испортил репутацию одного из лучших боксеров Украины. Уроженец Белгород-Днестровского успел попасть в множество разных скандалов.

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Довольно возмутительно выглядит страница Василия в инстаграммах с более чем двухмиллионной аудиторией. На нем боксер общается на русском языке и прославляет пророссийскую УПЦ МП, а также оправдывает войну России в Украине.

Сегодня, 14 декабря, Ломаченко прервал почти двухмесячное молчание в инстаграмме. Боксер опубликовал пост с поздравлением отца Анатолия с днем рождения.

Папе боксеру исполнилось 58 лет. Ломаченко изложил архивное видео, которому уже десять лет. На нем сам отец, жена и дети Василия. При этом на фоне играет русскоязычный трек "Будь сильнее" украинского исполнителя МС-Т.

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Свой прошлый пост Лома опубликовал 19 октября этого года. Василий отреагировал на принятый Верховной Радой закон о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Боксер жаловался, что "этот мир уже не будет прежним".

Отметим, что аккаунт Василия для украинцев заблокирован. Таким образом, он уберег себя от массы хейта за свою антиукраинскую позицию. Неудивительно, что в комментариях теперь у него фигурируют поклонники "русского мира".