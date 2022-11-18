Сломали его Instagram: мошенники требовали деньги от имени капитана Динамо

18 ноября 2022 , 09:26
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Источник:

инстаграмм Дмитрия Ильченко

Один из лидеров молодежки киевского Динамо Александр Яцик стал жертвой мошенников. Они сломали пароли от личной страницы футболиста в соцсетях и хотели нажиться на его подписчиках.

Мошенники действовали по традиционной схеме: сломали аккаунт в соцсетях, придумали стандартное сообщение с просьбой отправить деньги и разослали его всем подписчикам, которые есть в инстаграмме Александр Яцыка.

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Стал жертвой мошенников

Динамовец мгновенно записал видеообращение ко всем подписчикам по просьбе не сбрасывать никому деньги. 19-летний полузащитник сообщил, что его страницу сломали, а сообщение отправили чужие люди.

Капитан U-19 обозначил в сторону своих одноклубников, чтобы как можно больше людей узнало о мошенничестве с его страницы.

Видеообращение Александра Яцыка

Что известно об Александре Яцыке

  • Яцик не стабильный игрок основной команды Динамо. Александр выступает за U-19, но в этом сезоне провел один матч за основу киевского клуба. Произошло это в квалификации Лиги чемпионов в ответном матче против португальской Бенфики (3:0). Александр провел на поле всего одну минуту.
  • За U-19 отыграл 9 поединков, в которых забил 2 гола и 4 ассиста.
  • Его контракт с киевлянами рассчитан до конца 2026 года.
  • В октябре 2021 года дебютировал в футболке сборной Украины до 19 лет, за которую успел уже провести 5 поединков.
  • До 2019 года выступал за киевскую Оболонь.
Автор: Софія Кулай