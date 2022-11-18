Сломали его Instagram: мошенники требовали деньги от имени капитана Динамо

Один из лидеров молодежки киевского Динамо Александр Яцик стал жертвой мошенников. Они сломали пароли от личной страницы футболиста в соцсетях и хотели нажиться на его подписчиках.

Мошенники действовали по традиционной схеме: сломали аккаунт в соцсетях, придумали стандартное сообщение с просьбой отправить деньги и разослали его всем подписчикам, которые есть в инстаграмме Александр Яцыка.

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Стал жертвой мошенников

Динамовец мгновенно записал видеообращение ко всем подписчикам по просьбе не сбрасывать никому деньги. 19-летний полузащитник сообщил, что его страницу сломали, а сообщение отправили чужие люди.

Капитан U-19 обозначил в сторону своих одноклубников, чтобы как можно больше людей узнало о мошенничестве с его страницы.

Видеообращение Александра Яцыка

Что известно об Александре Яцыке