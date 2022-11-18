Шахраї діяли за традиційною схемою: зламали акаунт у соцмережах, вигадали стандартне повідомлення з проханням надіслати гроші та розіслали його усім підписникам, які є в інстаграмі Олександр Яцика.

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Став жертвою шахраїв

Динамівець миттєво записав відеозвернення до усіх підписників із прохання не скидати нікому гроші. 19-річний півзахисник повідомив, що його сторінку зламали, а повідомлення надіслали чужі люди.

Капітан U-19 позначив у сторіс своїх одноклубників, щоб якомога більше людей дізналось про шахрайство з його сторінки.

Відеозвернення Олександра Яцика

Що відомо про Олександра Яцика