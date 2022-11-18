Шахраї діяли за традиційною схемою: зламали акаунт у соцмережах, вигадали стандартне повідомлення з проханням надіслати гроші та розіслали його усім підписникам, які є в інстаграмі Олександр Яцика.
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Став жертвою шахраїв
Динамівець миттєво записав відеозвернення до усіх підписників із прохання не скидати нікому гроші. 19-річний півзахисник повідомив, що його сторінку зламали, а повідомлення надіслали чужі люди.
Капітан U-19 позначив у сторіс своїх одноклубників, щоб якомога більше людей дізналось про шахрайство з його сторінки.
Відеозвернення Олександра Яцика
Що відомо про Олександра Яцика
- Яцик не є стабільним гравцем основної команди Динамо. Олександр виступає за U-19, але у цьому сезоні таки провів один матч за основу київського клубу. Сталось це у кваліфікації Ліги чемпіонів у матчі-відповіді проти португальської Бенфіки (3:0). Олександр провів на полі лише одну хвилину.
- За U-19 відіграв 9 поєдинків, у яких забив 2 голи та 4 асисти.
- Його контракт із киянами розрахований до кінця 2026 року.
- У жовтні 2021 року дебютував у футболці збірної України віком до 19 років, за яку встиг вже провести 5 поєдинків.
- До 2019-го виступав за київську Оболонь.