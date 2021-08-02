Заря благодаря хет-трику Кочергина разгромила Ингулец: видео

В понедельник, 2 августа, Заря и Ингулец сыграли заключительный матч 2 тура нового сезона украинской Премьер-лиги. Луганчане уверенно одолели хозяев поля.

Ингулец – Заря 1:5

Голы: Ситало, 75 – Кочергин, 5, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2

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Луганский коллектив просто шокировал Ингулец на старте матча. Уже на 5-й минуте Кочергин открыл счет, точно пробив под перекладину, завершая отскок от защитника в зону перед штрафной при подаче углового с правого фланга.

Видео первого гола Кочергина

А через 2 минуты тот же Владислав удвоил преимущество гостей. Аллахьяр в левом фланге атаки перехватил неудачный пас Гальчука со штрафной, покатил вдоль штрафной, а Громов сбросил под расстрел для Кочергина.

Видео второго гола Кочергина

На этом интрига в матче не закончилась. В середине первого тайма Опанасенко резким ударом с левого фланга ловил Шевченко на выходе из ворот, но голкипер справился. Заря также ответила – Шахаб головой с нескольких метров до ворот замыкал подачу Хомченовского с левого фланга, но попал в голкипера.

После перерыва Кочергина уже было не остановить. Шахаб передачей в правый фланг штрафной нашел Владислава, который пробил наугад в ближний угол, а голкипер проспал.

Видео третьего гола Кочергина

На 75-й минуте Ингульцу удалось размочить свой ноль на табло, но это не спасло петровцев. Полегенько зацепился за мяч в чужой штрафной на своем фланге, после чего прострелил под удар в касание для Ситало.

Видео гола Ситало

Впоследствии Заря снова сделала счет разгромным. Прострел Булецы с левого фланга штрафной чудом дошел до Кристиана, которому оставалось просто подставить ногу. А в конце матча луганчане и вовсе разгромили хозяев. Отличился Фримпонг – 1:5.

В итоге, Заря одержала свою первую победу в нынешнем розыгрыше УПЛ и с тремя очками поднялась на 7 позицию. Ингулец с нулем идет на 15 месте в таблице.

Ингулец – Заря видеообзор