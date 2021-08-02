Інгулець – Зоря 1:5
Голи: Сітало, 75 – Кочергін, 5, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2
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Луганський колектив просто шокував Інгулець на старті матчу. Вже на 5-й хвилині Кочергін відкрив рахунок, влучно пробивши під поперечину, завершуючи відскік від захисника в зону перед штрафним при подачі кутового з правого флангу.
Відео першого голу Кочергіна
А за 2 хвилини той же Владислав подвоїв перевагу гостей. Аллах'яр в лівому фланзі атаки перехопив невдалий пас Гальчука зі штрафної, покотив уздовж штрафного, а Громов скинув під розстріл для Кочергіна.
Відео другого голу Кочергіна
На цьому інтрига у матчі не пала. Всередині першого тайму Опанасенко різким ударом з лівого флангу ловив Шевченко на виході з воріт, але голкіпер впорався. Зоря також відповіла – Шахаб головою з кількох метрів до воріт замикав подачу Хомченовського з лівого флангу, але влучив у голкіпера.
Після перерви Кочергіна вже було не зупинити. Шахаб передачею в правий фланг штрафної знайшов Владислава, який пробив навмання в ближній кут, а голкіпер проспав.
Відео третього голу Кочергіна
На 75-й хвилині Інгульцю вдалося розмочити свій нуль на табло, але це не врятувало петрівців. Полегенько зачепився за м'яч у чужій штрафній на своєму фланзі, після чого прострілив під удар в дотик для Сітало.
Відео голу Сітало
Згодом Зоря знову зробила рахунок розгромним. Простріл Булеци з лівого флангу штрафний дивом дійшов до Крістіана, якому залишалося просто підставити ногу. А наприкінці матчу луганчани і зовсім розтрощили господарів. Відзначився Фрімпонг – 1:5.
У підсумку, Зоря здобула свою першу перемогу у нинішньому розіграші УПЛ та з трьома очками піднялася на 7 позицію. Інгулець з нулем йде на 15 місці в таблиці.
Інгулець – Зоря відеоогляд