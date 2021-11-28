Шахтер на классе обыграл Ингулец и догнал Динамо: видеообзор матча

Донецкий Шахтер одержал победу в 16 туре чемпионата Украины. "Горняки" на выезде минимально обыграли Ингулец.

Ингулец – Шахтер 0:1

Гол: Тете, 32

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После того, как Динамо в 16 туре победило Минай, Шахтер не имел права терять очки в противостоянии с Ингульцем на выезде. Тем более, что 24 ноября "горняки" проиграли Интеру и досрочно вылетели из еврокубков.

Шахтер доминировал в течение всего поединка в Кропивницком. В первом тайме дончане создали несколько полумоментов и смогли выйти вперед.

Додо отдал отличный вертикальный пас за спины защитников на Тете. Бразилец воспользовался тем, что голкипер Ингульца быстро покинул ворота и покатил мяч мимо него.

Шахтер устраивал счет и после перерыва "горняки" продолжили контролировать игру, но не форсировали событий. Ингулец, которому вроде бы и нужно было отыгрываться, отказался рисковать. В итоге игра завершилась минимальной победой Шахтера.

Ингулец – Шахтер видеообзор

Шахтер, обыграв Ингулец, набрал 41 очко и сравнялся с Динамо. Киевляне опережают "горняков" благодаря лучшей статистике забитых голов. Ингулец с 10 очками занимает 15-ю строчку.