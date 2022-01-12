Ингулец остался без вратарей: команду покинул уже третий голкипер

Футбольный клуб Ингулец покинул вратарь Евгений Гальчук. Это уже третий голкипер, который попрощался с командой из Петрова. Поэтому в основной команде не осталось стражей ворот.

Первым команду покинул Артем Малыш. 21-летний голкипер не провел ни одного матча за главную команду в этом сезоне, лишь однажды попав в заявку на матч. Перед зимним перерывом он попросил клуб расторгнуть с ним соглашение, которое действовало до лета 2022 года.

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После этого в клубе предложили перейти на тренерскую работу Богдану Шусту. Пока нет официальной информации, согласился ли 35-летний голкипер на это предложение.

А 12 января стало известно, что по согласию сторон было расторгнуто соглашение еще с одним вратарем – Евгением Гальчуком. Именно он был основным в команде в первой половине сезона – 12 матчей.

Теперь в команде остаются только голкиперы, которые выступали за юношескую команду в этом сезоне – Даниил Веклич, Иван Малый и Николай Ярош.