Еще немного и еврокубки: Колос одолел Ингулец и почти догнал Александрию – видеообзор

Ковалевский коллектив уверенно идет к своей вероубоковой мечте. Ингулец же ни на что не претендует в нынешнем сезоне.

Ингулец – Колос 0:1

Гол: Милько, 41

Ингулец и Колос провели встречу в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "хлеборобы". Ковалевский коллектив дышит в спину Александрии, а "казаки" засели в середине турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

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Без лишних затраченных сил

Колосс всеми силами пытается навязать первой пятерке УПЛ борьбу за еврокубки, пока "хлеборобам" неплохо удается, поскольку от Александрии теперь их отделяет только два пункта, однако подопечные Ротаня все же имеют матчи в запасе. Ингулец же и до еврокубков не дотягивает, но и не хочет опускаться в зону вылета, заняв нейтральную позицию на экваторе турнирной таблицы.

Колос выглядел гораздо активнее, чем их петровский соперник - "хлеборобы" не контролировать больше мяч, однако били по воротам гораздо чаще. Именно один из таких ударов и принес победу команде из Ковалевки. Гол пришел на 41-й минуте встречи по подаче с углового. На дальней штанге оказался опытный Вадим Милько, занесший мяч в сетку ворот "казаков", 0:1.

Однако больше команды не смогли, а таким образом Колос и одержал такую нужную для них победу. "Хлеборобы" заняли шестую строчку УПЛ (30 очков в активе), лелея надежды на еврокубки, а Ингулец занял комфортное 9-е место (22 очка в активе).

Видеообзор матча Ингулец – Колос: