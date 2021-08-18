Динамо неожиданно не смогло победить Ингулец в УПЛ: видео
Источник:24 канал
В среду, 18 августа, состоялся матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли петровский Ингулец и киевское Динамо.
Ингулец – Динамо 1:1
Гол: Коваленко, 76 – Шишка, 71 (авт.)
К слову Есть ли у Зари шанс выйти в групповой этап Лиги Европы: прогноз на первый матч с Рапидом
- В этом матче есть, как минимум, две необычные вещи. Во-первых, он был перенесен из-за товарищеского матча киевского клуба с миланским Интером, в котором, кстати, подопечные Луческу проиграли 0:3.
- Во-вторых, хотя номинальным хозяином игры является Ингулец, но игра состоялась в Киеве на просьбу команды ис Петрово. Причем, поскольку НСК "Олимпийский" занят из-за подготовки ко Дню Независимости, команды сыграли на другом стадионе киевского клуба.
На 9-й минуте Шарай ворвался в штрафную Динамо слева после паса Запорожца и сразу пробил в ворота – Бущан легко забрал.
В конце первого тайма Динамо упустило идеальный момент. Миколенко пробил, Шуст парировал, но мяч попал в Буяльского и покатился в пустые ворота. Вратарь успел сориентироваться.
Динамо пыталось взять оборону Ингульца не качеством, а количеством. В первом тайме киевляне нанесли по воротам номинальных хозяев 10 ударов и подали 10 угловых, но пробить Богдана Шуста действующему чемпиону УПЛ не удалось.
После перерыва Ситало сбросил под удар Полегенько, который метров с 14 попал в защитника.
На 71-й минуте "бело-синие" наконец открыли счет во встрече. Караваев простреливал справа – Опанасенко блокировал, но после повторной передачи Александра мяч попал в Шишку и влетел в ближний угол.
Видео автогола Шишки
Преимущество киевлян держалось недолго. Через несколько минут Коваленко справа в штрафной Динамо получил мяч от Асмелаша и вколотил его в ближнюю девятку.
Видео гола Коваленко
На 86-й минуте Шуст невероятным образом вытащил удар Родригеса в падении через себя метров с пяти. Впоследствии Полегенько вышел почти один на один после паса Гопе и пробил – Бущан спас "бело-синих".
В итоге Динамо потеряло очки и расположилось на 2 строчке УПЛ, пропустив вперед Десну, которая пока идет без поражений. Клуб из Петрово заработал первые очки, но не смог подняться со дна турнирной таблицы.
Ингулец – Динамо видеообзор