Личный рекорд: Костюк в Индиан-Уэллсе переиграла японку и пробилась в 1/16 финала – видео

На турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе состоялись первые матчи 1/32 финала. В одном из них Марта Костюк встречалась с японской теннисисткой Маи Хонтамой.

Марта Костюк – Маи Хонтама 2:0 (6:4, 6:2)

Это была первая очная встреча между соперницами. Поединок длился 1 час 19 минут и закончился уверенной победой третьей ракетки Украины, пишет 24 Канал.

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Старт матча был очень равным, обе теннисистки взяли по два гейма на своей подаче, после чего японка сделала брейк "под ноль". Однако Марта смогла сразу же восстановить паритет, а решающим стал десятый гейм, в котором Хонтама не смогла защитить свою подачу – 6:4.

Во втором сете все уже было проще для Марты Костюк. Украинская теннисистка сразу сделала рывок 4:0, после чего теннисистки обменивались исключительно брейками – 6:2.

В течение матча Марта Костюк сделала 2 эйса при 5 двойных ошибках, реализовала 6 из 11 брейк-поинтов и выиграла 6 из 9 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Костюк – Хонтама

Отметим, что выход в третий раунд турнира в Индиан-Уэллс является личным рекордом для украинки на этом турнире. В 1/16 финала она сыграет против седьмой ракетки мира и действующей чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой.

. Во втором круге "тысячника" в Индиан-Уэллсе сыграют еще четыре украинки: Ангелина Калинина, Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Матчи состоятся 9-10 марта.