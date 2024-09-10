Несмотря на все трудности из-за гендерного скандала, она в конце концов выиграла "золото". После окончания же соревнований представительница Алжира подала жалобу на соцсеть Илона Маска.

К теме "Восемь лет без сна": боксерка, попавшая в гендерный скандал, выиграла олимпийское "золото"

Сложный период из-за ненависти, которую разжег Маск

Главным ответчиком стал X (твитер в прошлом). Согласно французскому законодательству, это означает, что иск подан против неназванных лиц, но известно, что в нем фигурировали имена Илона Маска, Джоан Роулинг и Дональда Трампа.

Спортсменка рассказала подробнее о травле в ее сторону. Среди прочего чемпионка заявила, что одним из первых начал ее оскорблять миллиардер Илон Маск. Вспоминая это, она не сдержала слез:

Илон Маск был одним из первых, кто напал на меня во время этой кампании ненависти. Он опубликовал это видео, и оно было ретвитнуто. Так что он был одним из первых, кто распространил эту шумиху, эту кампанию против меня. Я сказала бы... Вы меня ненавидите, но вы меня даже не знаете., Я даже не знаю, почему вы возглавили эту атаку. Вы были жестоки со мной, жестоки с моей семьей, с моей матерью.

Смотрите видео с эмоциональной речью Иман Хелиф

Напомним, что скандал разгорелся на Играх в Париже после победы Иман Хелиф над Анджелой Карини на 46-й секунде. Тогда итальянка отказалась от продолжения боя, заявив, что еще никогда не получала столь сильных ударов.

В соцсетях сразу вспомнили, что Хелиф дисквалифицировали на предыдущем чемпионате мира из-за проваленного "гендерного теста".

Важно. Иман Хелиф родилась и выросла женщиной. У некоторых цисгендерных женщин есть XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона из-за особенностей полового развития, именно такую особенность и имеет олимпийская чемпионка.

Отметим, что после обвинения в киберпреследовании боксерки британская писательница Джоан Роулинг удалила 27 сообщений.