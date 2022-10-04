Илон Маск отреагировал на критику чемпиона по шахматам Каспарова, вспомнив о помощи Украине

Илон Маск опубликовал скандальный твит о российско-украинской войне. Миллиардер считает, что у Украины нет шансов на победу.

Глава Tesla предложил фоловерам в твиттере опросы по решению вопроса о принадлежности аннексированного Россией Крыма, также он упомянул о Донецке и Луганске.

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Илон Маск вспомнил о помощи Украине

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отреагировал на сообщение миллиардера в твиттере. Он подчеркнул, что Илон Маск распространил пропаганду Кремля, которая годами прорабатывается по всему миру.

Известный шахматист не соглашается с Илоном Маском. Он попытался опровергнуть известные ошибки, на которые также подвергся основатель Tesla:

Украина была нейтральной в 2014 году, и Россия напала на нее и оккупировала ее, вторгнувшись снова в этом году. Никогда снова.

Самая большая ядерная угроза происходит от уступок Путину, а не от противостояния ему.

Единственный настоящий мир будет тогда, когда Россия терпит поражение.

Узаконивание смены национальных границ силой – это путь диктаторов, а не свободного мира.

Украинский народ и территория – это не безделушки, которыми можно торговать или продавать третьей стороной, не говоря уже о диктатуре, которая проводит их этническую чистку и убийство

Илон Маск не стал долго ждать и ответил титулованному шахматисту, опять же в твиттере. Миллиардер вспомнил, как помогал Украине и упрекнул Каспарову.

Мы передали Starlinks Украине и потеряли при этом более 80 миллионов долларов, подвергнув SpaceX и себя серьезному риску российской кибератаки. Что ты делал кроме того, что писал твиты?

– написал Маск.