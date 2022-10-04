Глава Tesla запропонував фоловерам у твітері опитування щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму, також він згадав про Донець та Луганськ.

До теми "Це моральний ідіотизм": як український спорт відреагував на скандальний твіт Ілона Маска

Ілон Маск пригадав допомогу Україні

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров відреагував на допис мільярдера у твітері. Він наголосив, що Ілон Маск поширив пропаганду Кремля, яка роками працює по всьому світу.

Натомість відомий шахіст не погоджується з Ілоном Маском. Він спробував спростувати відомі помилки, на які також піддався засновник Tesla:

Україна була нейтральною у 2014 році, і Росія напала на неї та окупувала її, вторгнувшись знову цього року. Ніколи знову.

Найбільша ядерна загроза походить від поступок Путіну, а не від протистояння йому.

Єдиний справжній мир буде тоді, коли Росія зазнає поразки.

Узаконення зміни національних кордонів силою – це шлях диктаторів, а не вільного світу.

Український народ і територія – це не дрібнички, якими можна торгувати чи продавати третьою стороною, не кажучи вже про диктатуру, яка проводить їх етнічну чистку та вбивство

Ілон Маск не став довго чекати та відповів титулованому шахісту, знову ж таки у твітері. мільярдер пригадав, як допомагав Україні та дорікнув Каспарову.

Ми передали Starlinks Україні й втратили при цьому понад 80 мільйонів доларів, піддавши SpaceX і себе серйозному ризику російської кібератаки. Що ти робив, окрім того, що писав твіти?

– написав Маск.