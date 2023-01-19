Снова соглашение между Манчестер Сити и Барселоной: "каталонцы" заберут игрока "голубых" даром
Источник:El Chiringuito TV
Манчсетер Сити продолжает поставлять своих игроков в Барселону. В этот раз "сине-гранатовые" усилятся футболистом, не чувствующим себя счастливым в Англии.
Барселона нацелилась на трансфер Илкая Гюндогана. Немецкий полузащитник должен присоединиться к состоянию испанского клуба по правам свободного агента.
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Каталонский клуб уже достиг договоренности с Гюндоганом. Немецкий полузащитник должен присоединиться к Барселоне уже через полгода. Игрок достанется "сине-гранатовым" даром, поскольку соглашение Илкая с Манчестер Сити действует до лета 2023 года. Стороны уже заключили предварительный контракт.
Гюндоган уже не чувствует себя счастливым в состоянии Манчестер Сити. Игрок после проигранного матча Саутгемптона (2:0) рассказывал, что "голубым" не хватает прежнего голода до побед, у команды отсутствует желание добиваться высот. Также Илкай считает свой этап в Манчестер Сити завершенным и игрок желает нового вызова.
Барселона в поисках замены Серхио Бускетсу, который скорее всего покинет "сине-гранатовых". Гюндоган – универсальный игрок центра поля, поэтому без лишних проблем может усилить полузащиту команды Хави Эрнандеса.
Игроки Манчестер Сити, перебравшиеся в состояние Барселоны
Гюндоган может стать четвертым футболистом за последние два года, сменивших Манчестер Сити на Барселону.
- Серхио Агуэро перешел на правах свободного агента, но впоследствии закончил карьеру из-за проблем со здоровьем.
- Эрик Гарсия также перешел в состояние "сине-гранатовых" на правах свободного агента. Ведущим футболистом в Испании игрок еще не стал.
- Ферран Торрес присоединился к каталонскому клубу за 55 миллионов евро, но, как и Гарсия, футболист у лидера команды еще не вырос.