Снова соглашение между Манчестер Сити и Барселоной: "каталонцы" заберут игрока "голубых" даром

Манчсетер Сити продолжает поставлять своих игроков в Барселону. В этот раз "сине-гранатовые" усилятся футболистом, не чувствующим себя счастливым в Англии.

Барселона нацелилась на трансфер Илкая Гюндогана. Немецкий полузащитник должен присоединиться к состоянию испанского клуба по правам свободного агента.

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Каталонский клуб уже достиг договоренности с Гюндоганом. Немецкий полузащитник должен присоединиться к Барселоне уже через полгода. Игрок достанется "сине-гранатовым" даром, поскольку соглашение Илкая с Манчестер Сити действует до лета 2023 года. Стороны уже заключили предварительный контракт.

Гюндоган уже не чувствует себя счастливым в состоянии Манчестер Сити. Игрок после проигранного матча Саутгемптона (2:0) рассказывал, что "голубым" не хватает прежнего голода до побед, у команды отсутствует желание добиваться высот. Также Илкай считает свой этап в Манчестер Сити завершенным и игрок желает нового вызова.

Барселона в поисках замены Серхио Бускетсу, который скорее всего покинет "сине-гранатовых". Гюндоган – универсальный игрок центра поля, поэтому без лишних проблем может усилить полузащиту команды Хави Эрнандеса.

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Гюндоган может стать четвертым футболистом за последние два года, сменивших Манчестер Сити на Барселону.