Забарный получил порцию позитива от встречи с фанами Борнмута во Вроцлаве: фото из аэропорта

Сборная Украины по футболу прибыла в Милан, где 12 сентября сыграет против Италии по отбору на Евро-2024. В аэропорту Вроцлава защитника "сине-желтых" Илью Забарного ждала приятная встреча.

Улетая из Польши Илья Забарный встретил группу фанатов сборной Англии, которые одновременно являются болельщиками английского Борнмута, за который как раз выступает украинец.

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Неожиданная встреча

И футболист, и фаны "вишен" были рады спонтанной встрече в местном аэропорту. Они сделали общую фотографию с флагами в поддержку английского клуба.



Встреча Забарного с фанами Борнмута / Фото из соцсетей Terry

Фанаты Борнмута поддерживают украинского футболиста, который отыграл полный матч против их национальной сборной и помог "сине-желтым" удержать ничью 1:1.

Напомним, что Забарный подписал контракт с Борнмутом 31 января 2023 года. Однако из-за травмы не смог сразу почувствовать вкус АПЛ. 1 апреля Илья впервые попал в заявку "вишен" против Фулхэма, но на поле так и не появился, а уже 4 апреля получил свои первые игровые минуты в новом клубе. В том поединке против Брайтона Забарный отыграл всего 5 минут.

С момента перехода Забарный провел за Борнмут 9 матчей (657 сыгранных минут), из них 4 в новом сезоне-2023/2024. У всех отыграл от начала до финального свистка.

Все мысли Ильи сконцентрированы на сборной Украины, которая уже 12 сентября сыграет на "Сан-Сиро" против Италии в 6-м туре отбора на Евро-2024. "Скуадра адзурри" попытаются победить команду Сергея Реброва, которая как раз опережает их на 3 балла.

Следующий поединок "сине-желтых" будет для центрбека 29-м в футболке национальной команды.