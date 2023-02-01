Станет украинским ужасом для нападающих в АПЛ: Забарный определился с игровым номером в Борнмуте

Киевское Динамо оформило второй громкий трансфер своих лидеров в зимнее межсезонье-2022/2023. "Бело-синие" продали центрального защитника Илью Забарного.

20-летний центральный защитник продолжит свою карьеру в английском Борнмуте. Забарный подписал контракт с клубом АПЛ до конца июня 2028 года.

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Обновленный номер в АПЛ

Определился Илья с игровым номером. В Борнмуте украинец будет играть под 27-м номером. В киевском Динамо Забарный выступал с 25-м номером на спине.

Забарный стал четвертым футболистом основы киевлян, покинувшим команду зимой 2023 года. До этого Динамо оформило трансфер правого вингера Виктора Цыганкова в испанскую Жирону. Также в аренду в ПАОК и Оманию проехали Томаш Кендзера и Артем Беседин соответственно.

Илья будет десятым украинским футболистом, выступающим или выступавшим в АПЛ. В английском первенстве играют четверо украинцев – Ярмолюк (Брентфорд), Зинченко (Арсенал), Мудрик (Челси) и Миколенко (Эвертон).



Илья Забарный – игрок Борнмута / Фото с твиттера английского клуба

Забарный перешел к аутсайдеру АПЛ. Борнмут после 20 сыгранных матчей идет в зоне вылета – 18 место среди 20 клубов. Новая команда Ильи имеет в своем активе 17 очков, что всего на два балла больше, чем у Эвертона Николенко и последняя команда АПЛ Саутгемптон.

Поэтому Забарный вместе с Бормутом будут бороться за сохранение прописки в АПЛ.

Следующий матч Борнмут сыграет 4 февраля против Брайтона. Это будет выездной поединок для новой команды Забарного против подопечных бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

Илья Забарный – воспитанник Динамо, отыгравший за главную команду киевлян 84 матча. В своем последнем сезоне за "бело-синих" провел 25 поединков. С киевским клубом стал чемпионом страны, завоевал Кубок и Суперкубок Украины.