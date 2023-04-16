Илья Ковтун завоевал еще две медали на Евро по гимнастике и повторил рекорды Верняева и Радивилова
Спортсмен из Черкасс стал лишь третьим в истории Украины, кто взял три медали на чемпионате Европы. Успехи Ковтуна позволили Украине финишировать в топ-пятерке общего зачета.
В турецкой Анталии подошел к завершению чемпионат Европы по спортивной гимнастике. 19-летний украинец Илья Ковтун показал феноменальные результаты, взяв три медали, пишет 24 Канал.
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В субботу украинцу удалось взять бронзу в личном многоборье. А последний день принес юноше из Черкасс еще две награды – золото в упражнениях на параллельных брусьях и бронзу на перекладине.
В первом виде Илья получил 15,166 баллов, опередив чемпиона Евро 2020 и 2021 Ферхана Арикана. В свою очередь, на перекладине Ковтун показал результат 13,966. Больше набрали только итальянец Карло Маччини (серебро) и серб Тин Србич (золото).
Таким образом, 19-летний гимнаст повторил достижения Олега Верняева и Игоря Радивилова, взяв три медали на одном Евро. Первому это удавалось сделать дважды (2014 и 2017), тогда как Игорю подчинились три награды в 2020-м.
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В целом же на этом чемпионате Европы Украина завоевала четыре медали. Кроме трофеев Ковтуна, бронза покорилась Радивилову в опорном прыжке. Это позволило нашей сборной занять пятое место в общем зачете. Победителем стала Великобритания с девятью медалями:
|МЕСТО
|СТРАНА
|З
|С
|Б
|ИТОГО
|1
|Великобритания
|4
|4
|1
|9
|2
|Италия
|2
|4
|1
|7
|3
|Турция
|2
|2
|0
|4
|4
|Армения
|1
|1
|1
|3
|5
|Украина
|1
|0
|3
|4