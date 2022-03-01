Ехал подписывать контракт с Металлистом: украинский вратарь сменил мяч на оружие

Голкипер Никита Федотов также принялся защищать земли Украины от российских оккупантов. Вратарь отправился в Украину на просмотр в Металлист, но начало российского наступления изменило его планы.

Сменил мяч на оружие

У Федотова были шансы начать новую страницу молодой карьеры в составе харьковского Металлиста. Но жизнь всей страны на 180 градусов перевернула нападение российских кафиров.

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Голкипер, не колеблясь, взял в руки оружие. Более того – активное участие в обороне от "русского мира" принимает вся его семья.

"Я ехал из Мукачево в Харьков – подписывать контракт с Металлистом. Соглашение уже было готовым – об этом мне написали в час ночи, поэтому я сел в поезд. В семь утра позвонил отец – он у меня военный, прошел АТО и Афганистан. "Сынок , началась война".

Семья в панике, а я в вагоне. Приехал в Днепр и принял для себя решение, что буду бок о бок с отцом. В ряды ВСУ вступить не мог, потому что у меня нет боевого опыта, поэтому записался в территориальную оборону. Мне выдали оружие, выполняю поставленные задания", – заявил Федотов.



Никита Федотов / Фото facebook.com/narodnaarmy

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