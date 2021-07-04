Украина попрощалась с Евро-2020: футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку – видео

4 июля 2021 , 01:46
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Источник:

24 канал

Украина уступила Англии и закончила участие в Евро-2020. Игроки украинской сборной традиционно поблагодарили болельщиков за поддержку.

Украина проиграла Англии со счетом 0: 4. Однако покинула Евро-2020 как одна из восьми лучших команд.

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Сборная традиционно поблагодарила болельщиков

Сборная Украины по футболу традиционно поблагодарила болельщиков на поле. 

Как отметили авторы сообщению с соответствующим видео: несмотря на все, поддержка Украины была превосходной.

Как благодарила сборная Украины болельщикам после игры против Англии: смотрите видео

Кстати, жена футболиста Андрея Пятова также опубликовала видео и написала, что ребята старались.

Они не были дома и не видели своих родных больше месяца. В режиме тренировок, жестокого карантина и дисциплины,
– написала Юлия Пятова .

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Добавим, что Украина встречалась с Англией в итальянском Риме на стадионе "Олимпико".

Как сборная Украины благодарила болельщиков за поддержку на Евро-2020: видео с инстраграму Юлии Пятовой


Юлия Пятова опубликовала инстаграм-сториз окончания матча / Скриншот с видео

Автор: Діана Квасневська