Игроки сборной Франции заплатят за перелет семей помощников Дешама в Катар

Футболисты французской сборной приложат финансовых усилий, чтобы помочь сотрудникам перевезти свои семьи в Катар. Таким образом, игроки помогут персоналу преодолеть трудности, связанные с перелетом.

Так, билеты из Парижа в Катар очень дорогие – около 2 тысяч евро за человека. Так что игроки сборной Франции заплатят за перелет членов семей тренерского штаба из своего кармана.

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Игроки сборной Франции оплатят перелет семей персонала

Ранее сообщалось, что французская федерация футбола (FFF) решила не оплачивать перелет семей помощников Дидье Дешама именно из-за высокой стоимости билетов.

Федерация аргументировала свое решение желанием сократить расходы. Такая политика была введена еще в 2021 году из-за пандемии COVID-19 и с тех пор она не пересматривалась.

Футболисты французской сборной оплатят билеты семьям следующих сотрудников:

медицинского персонала;

стюардов;

видеоаналитиков;

цифровых СМИ.

Франция на ЧМ-2022

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Франции встречалась с командой Австралии. Действующие чемпионы мира приехали в Катар в статусе одного из главных фаворитов турнира. Впрочем, травмы ведущих футболистов сборной Франции прибавляли головную боль Дидье Дешаму.

В первом матче французы наколотили в ворота противника четыре гола, хотя первыми нули на табло размочили как раз австралийцы. В то же время во французские ворота мяч влетел только один раз. Автором одного из четырех голов Франции стал Килиан Мбаппе. Кроме того, 23-летний звездный нападающий ПСЖ стал в один ряд с легендарным бразильцем Пеле.

ятак, французский форвард забил уже на втором для себя чемпионате мира до своего 24-летия. Пеле основал это голевое достижение, после чего его повторили только два футболиста – Тостао и Майкл Оуэн.

Напомним, что на Мундиале в 2018 году Мбаппе за 8 сыгранных поединков наколотил 5 голов и сделал 2 ассиста.

После первого тура команда Дешама возглавляет группу "D". Тунис и Дания, расписавшие нулевую мировую, занимают второе и третье места соответственно. Австралия с нулем замыкает группу.

В следующем матче французы сыграют против Дании. Начало встречи 26 ноября в 18:00.