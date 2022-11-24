Игроки сборной Франции заплатят за перелет семей помощников Дешама в Катар
Источник:L'Équipe
Футболисты французской сборной приложат финансовых усилий, чтобы помочь сотрудникам перевезти свои семьи в Катар. Таким образом, игроки помогут персоналу преодолеть трудности, связанные с перелетом.
Так, билеты из Парижа в Катар очень дорогие – около 2 тысяч евро за человека. Так что игроки сборной Франции заплатят за перелет членов семей тренерского штаба из своего кармана.
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Игроки сборной Франции оплатят перелет семей персонала
Ранее сообщалось, что французская федерация футбола (FFF) решила не оплачивать перелет семей помощников Дидье Дешама именно из-за высокой стоимости билетов.
Федерация аргументировала свое решение желанием сократить расходы. Такая политика была введена еще в 2021 году из-за пандемии COVID-19 и с тех пор она не пересматривалась.
Футболисты французской сборной оплатят билеты семьям следующих сотрудников:
- медицинского персонала;
- стюардов;
- видеоаналитиков;
- цифровых СМИ.
Франция на ЧМ-2022
В матче первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Франции встречалась с командой Австралии. Действующие чемпионы мира приехали в Катар в статусе одного из главных фаворитов турнира. Впрочем, травмы ведущих футболистов сборной Франции прибавляли головную боль Дидье Дешаму.
В первом матче французы наколотили в ворота противника четыре гола, хотя первыми нули на табло размочили как раз австралийцы. В то же время во французские ворота мяч влетел только один раз. Автором одного из четырех голов Франции стал Килиан Мбаппе. Кроме того, 23-летний звездный нападающий ПСЖ стал в один ряд с легендарным бразильцем Пеле.
ятак, французский форвард забил уже на втором для себя чемпионате мира до своего 24-летия. Пеле основал это голевое достижение, после чего его повторили только два футболиста – Тостао и Майкл Оуэн.
Напомним, что на Мундиале в 2018 году Мбаппе за 8 сыгранных поединков наколотил 5 голов и сделал 2 ассиста.
После первого тура команда Дешама возглавляет группу "D". Тунис и Дания, расписавшие нулевую мировую, занимают второе и третье места соответственно. Австралия с нулем замыкает группу.Не пропустите! В следующем матче французы сыграют против Дании. Начало встречи 26 ноября в 18:00.