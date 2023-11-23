Вынужденная мера: футболистам Реала запретили прикасаться к звездному одноклубнику

Джуд Беллингем заставил фанатов Реала забыть о Кариме Бенземе, который летом 2023-го перешел в Иттихад. 20-летний английский футболист не успел адаптироваться, как сразу стал "машиной" для штамповки голов в ворота соперников.

В 14 матчах за Реал Джуд Беллингем наколотил 13 голов и отдал 3 ассиста. Хотя англичанин переехал в Мадрид только в июле 2023 года из дортмундской Боруссии, подписав контракт до 30 июня 2029 года. Однако в начале ноября мадридскому клубу пришлось вспомнить, как это играть без 20-летнего английского вундеркинда.

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Ради уменьшения риска рецидива травмы

Беллингем вывихнул плечо, из-за чего пропустил два следующих матча "сливочных" и не поехал в лагерь сборной Англии на последние поединки отбора на Евро-2024.

За игрой мадридцев Джуд наблюдал с трибун.

На днях забивной футболист вернулся в общую группу Реала, которая готовится к выездному поединку 14-го тура испанской Ла Лиги против Кадиса. Во время одной из тренировок у "сливочных" была особая задача – избегать контактов с Беллингемом. Ведь в клубе переживают за состояние звездного игрока.

Футболисты Реала не могли касаться Джуда, игравшего на тренировке только за команды, контролировавшие мяч. Вот так в Мадриде берегут свою звезду, которых в команде Карло Анчелотти вполне хватает.

Матч Кадис-Реал состоится 26 ноября. Стартовый свисток на стадионе "Нуэво Мирандалла" прозвучит в 19:30 (по киевскому времени).

Реал перед следующим матчем идет на второй позиции турнирной таблицы Ла Лиги, уступая только лидеру Жирони 2 балла – 34 против 32-х у мадридцев. Тем самым опережая третью Барселону на столько же очков.

Ворота Реала в предстоящей встрече продолжит защищать Андрей Лунин, который в отсутствие травмированных Тибо Куртуа и Кепы стал первым номером "сливочных". Хотя с большой вероятностью в конце текущего сезона 2023/2024 покинет мадридский клуб.