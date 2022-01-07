Игроки после тяжелой тренировки решили сходить в бассейн на базе клуба, прихватив телефон итальянца.
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Маркиньос, Мбаппе и Паредес весело жонглировали телефоном Верратти в бассейне, тогда как сам итальянец сначала спокойно просил вернуть ему мобильник, а затем нервно бегал возле бортика, требуя отдать телефон.
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Последний матч ПСЖ
В поединке 1/16 финала Кубка Франции парижский ПСЖ на выезде разбил Ванн со счетом 4:0 и вышел на следующую стадию турнира. Хет-триком отличился 23-летний французский форвард Килиан Мбаппе.