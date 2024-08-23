Футболисты венесуэльского клуба демонстративно не забили все пенальти в серии: детали скандала

Судьи приняли контроверсионное решение против игроков Каракаса в матче чемпионата Венесуэлы. Из-за этого футболисты решили сорвать выставочную серию пенальти.

В чемпионате Венесуэлы состоялся скандальный матч 5 тура. Участие в матче приняли столичный Каракас и Депортиво Тачира из Сан-Кристобаля, пишет 24 Канал.

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Акция протеста

Команды обменялись голами в первом тайме, а в компенсированное время произошел резонансный момент. Судья отказался засчитать гол Каракаса, после чего еще и удалил двух игроков столичного клуба.

После игры была запланирована серия пенальти. В итоге игроки Каракаса решили саботировать ее и демонстративно били мимо ворот. Каждый из трех ударов команды не летел даже в створ. При этом еще и вратарь команды отказывался отражать удары Депортиво Тачира.

Как Каракас саботировал серию пенальти:

Впрочем, эта серия пенальти не имела спортивной мотивации, она проходила в рамках "Кубка Короля брендов". Это соревнование является чисто спонсорским и включает в себя чисто серию пенальти. Ее итоги не влияют на результат, поэтому итоговый счет остался 1:1.

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Отметим, что в прошлом сезоне именно эти команды определяли судьбу чемпионства. Тогда в суперфинале Депортиво Тачира взял верх со счетом 2:1. Сейчас команда из Сан-Кристобаля является одним из лидеров в чемпионате Венесуэлы, а Каракас пока занимает девятую строчку.