Одноклубники Мудрика едва не подрались за право бить пенальти: видео цирка на поле

В понедельник, 15 апреля, лондонское Челси принимало Эвертон Виталия Миколенко. Противостояние 33-го тура АПЛ-2023/2024 закончилось космической победой клуба Михаила Мудрика.

Оба украинца вышли в стартовых составах своих команд. Уже до перерыва счет в матче был 4:0 в пользу Челси. Хет-трик оформил Коул Палмер и еще один мяч в активе Николя Джексона, сообщает 24 Канал.

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Не могли поделить пенальти

Даже перерыв не помог Эвертону проснуться и хотя бы забить гол престижа. Хотя еще в первом тайме мяч таки побывал в сетке ворот хозяев. Но гол гостей не был засчитан из-за офсайда.

После 15-минутного отдыха мяч в пятый раз побывал во владениях Пикфорда. И снова Палмер был в центре внимания. Коул реализовал 11-метровый и оформил в поединке покер (4 гола).

Правда, ситуацию с пенальти футболисты Челси превратили в настоящий цирк. Игроки "синих" едва не подрались между собой. Джексон и Мадуэке хотели пробить 11-метровый, хотя штатным пенальтистом лондонского клуба является именно Палмер.

Коул забрал мяч в свои руки и даже оттолкнул нападающего Джексона, который до последнего пытался пробить с отметки. Успокаивать одноклубников взяли Галлахер и Силва.

В итоге, ни Джексон, ни Мадуэке не смогли отобрать право на исполнение пенальти у Коула.

Игроки Челси едва не подрались перед пенальти: смотрите видео

Палмер реализовал уже свой 8-й из 8-ми полученных пенальти Челси в текущем сезоне-2023/2024. 21-летний атакующий полузащитник забил уже 25 голов в 41-м сыгранном поединке. Также в его активе 13 ассистов. Сверхрезультативный сезон проводит бывший футболист МанСити.

Финальную точку в матче поставил Гилкрист, который забил 6-й мяч Челси. Эвертон потерпел сокрушительное поражение на "Стэмфорд Бридж" 6:0. Виталий Миколенко провел на поле весь матч, а Михаил Мудрик был заменен на 80-й минуте поединка. Вместо левого вингера в игру вступил Бен Чилвелл.