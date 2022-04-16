Игрок Шахтера Судаков, оставшийся в Украине, стал отцом

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков пропустил два матча "горняков". У футболиста была для этого уважительная причина.

У Судакова родилась дочь

У футболиста родился первенец. Об этом он сообщил в своем инстаграмме.

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Благодарю Бога и жену за это чудо. Очень сильно вас люблю,

– написал игрок.



Футболист вместе с дочерью / Фото из инстаграма Судакова

У 19-летнего футболиста родилась дочь. До родов он вместе со своей женой Елизаветой волонтерил во Львове в центре помощи беженцам.

В ближайшее время Судаков должен присоединиться к Шахтеру, который сегодня играет благотворительные матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

В начале апреля "горняки" получили разрешение на выезд за границу с целью проведения благотворительного турне по Европе и сбора средств на гуманитарную помощь Украине.

Шахтер сыграл два благотворительных матча. В первом поединке дончане минимально уступили Олимпиакосу (1:0).

Во втором матче Шахтер сыграл с гданьской Лехией. Игра закончилась победой "горняков". Решающий гол забил 12-летний мальчик, недавно выехавший из оккупированного Мариуполя.