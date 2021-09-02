Игрок Шахтера Соломон отметился ассистом за сборную Израиля: видео

Сборная Израиля 1 сентября сыграла на выезде против Фарерских островов в отборе на чемпионат мира-2022. За гостей результативной передачей отметился игрок Шахтера Манор Соломон.

Соломон присоединился к разгрому соперника

Манор Соломон вышел в стартовом составе Израиля. Уже после первого тайма его сборная победила со счетом 0:2. Дубль оформил нападающий Эран Захави.

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Уже после отдыха игру на себя взял футболист Шахтера. Соломон принял участие в третьем голе команды. На 52-й минуте после розыгрыша углового Манор мастерски обыграл опекуна, отдал передачу в штрафную прямо у ноги Мунаса Даббура – 0:3.

Уже в компенсированное арбитром время гости забили в четвертый раз. Активный Захави записал в свой актив хет-трик. Израиль всухую разгромил Фарерские острова-0: 4.

Отметим, что Соломон провел на поле 85 минут и был заменен на Лиэля Абада.

После 4-х туров Израиль в группе F идет на 2 месте, в его активе 7 очков. Продолжает лидировать Дания. Фарерские острова с одним пунктом идут пятыми.

Следующий матч "сине-белые" проведут дома с Австрией – 4 сентября в 21:45 в Хайфе.

Фарерские острова-Израиль видеообзор (пас Соломона с 5: 50)