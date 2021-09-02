Соломон долучився до розгрому суперника

Манор Соломон вийшов у стартовому складі Ізраїлю. Вже після першого тайму його збірна перемогла з рахунком 0:2. Дубль оформив нападник Еран Захаві.

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Вже після відпочинку гру на себе взяв футболіст Шахтаря. Соломон взяв участь у третьому голі команди. На 52-й хвилині після розіграшу кутового Манор майстерно обіграв опікуна, віддав передачу у штрафний прямо у ноги Мунаса Даббура – 0:3.

Вже у компенсований арбітром час гості забили вчетверте. Активний Захаві записав у свій актив хет-трик. Ізраїль всуху розгромив Фарерські острови – 0:4.

Відзначимо, що Соломон провів на полі 85 хвилин та був замінений на Ліеля Абада.

Після 4-х турів Ізраїль у групі F йде на 2 місці, у його активі 7 очок. Продовжує лідирувати Данія. Фарерські острови з одним пунктом йдуть п'ятими.

Наступний матч "синьо-білі" проведуть вдома з Австрією – 4 вересня о 21:45 у Хайфі.

Фарерські острови – Ізраїль відеоогляд (пас Соломона з 5:50)