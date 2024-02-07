И это не Мудрик: игрок сборной Украины оказался в десятке самых быстрых футболистов АПЛ

В Английской Премьер-лиге сыграно уже 23 из 38 туров чемпионата. По их итогам был опубликован список самых быстрых игроков сезона.

Место в десятке самых быстрых нашлось и представителю Украины. Но, что удивило, им стал не вингер Челси Михаил Мудрик, который славится этим качеством и обычно фигурировал в таких списках.

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Неожиданный показатель для украинца

В рейтинг спринтеров попал защитник Борнмута Илья Забарный. Он в одном из матчей смог развить скорость 36.6 километра в час – это восьмой показатель в лиге.

Первое же место неожиданно удерживает еще один коренастый центрбек. Защитник Тоттенхэма Мики ван де Вен – единственный футболист, который пересек отметку в 37 километров в час. В тройку также попали форвард Лутона Чидози Огбене и вингер Вулверхэмптона Педру Нету.



Забарный попал в топ-10 самых быстрых игроков АПЛ-2023/2024 / фото из соцсетей BBC Sport

. Илья Забарный также является обладателем уникального достижения в составе Борнмута. Он единственный игрок "вишен", кто провел каждую минуту игрового времени в АПЛ-2023/2024.

Отметим, что следующий матч Борнмут сыграет 10 февраля на выезде против Фулхэма, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Сейчас команда Забарного занимает 12-е место в турнирной таблице.