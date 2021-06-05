Снайперский удар

Тренеры сборной Швеции решили разнообразить тренировки команды. Тренерский штаб сделал для футболистов соревнования.

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Победителем соревнований должен был стать тот игрок, который нанесет самый точный удар. Метким стал левый вингер сборной Швеции и российского Краснодара Виктор Классон. Футболист получил сброс и из пределов штрафной мощно попал прямо в девятку ворот. Голкипер провел мяч взглядом.

В групповом этапе Евро-2020 Швеция сыграет против Испании, Словакии и Польши.

Классон в сезоне-2020/2021 отыграл в футболке российского клуба 33 матча, в которых забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

Видео гола Классона