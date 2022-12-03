Только не говорите об этом полякам: игрок сборной Франции раскрыл забавную фобию Дембеле

Действующие чемпионы мира французы без особого труда преодолели групповой этап Мундиаля-2022. В 1/8 финала "Ле Бле" сыграет против сборной Польши.

Подопечные Дидье Дешама неожиданно проиграли последний матч группового этапа сборной Туниса (0:1). Поединок, не имевший особого турнирного значения, "Ле Бле" провели полурезервным составом.

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На позиции центрфорварда в этом матче отыграл футболист Айнтрахта Рандаль Коло Муани. На послематчевой пресс-конференции француз поделился забавной историей из лагеря сборной.

Наибольший страх Дембеле

Рандаль рассказал о самом большом страхе своего партнера по команде Усмана Дембеле. Оказывается, вингер Барселоны ужасно боится кошек.

Дембеле боится кошек. Если кошка гуляет рядом, когда мы едим, Усман пугается, что всех немного смешит,

– сказал Коло Муани.

Напомним, что 4 декабря сборная Франции сыграет в 1/8 финала против команды Польши. Похоже, у "Кадры" появился еще один козырь, который может вывести из равновесия одного из лидеров команды. Тем более, что одноклубник Дембеле по Барселоне Роберт Левандовский прекрасно знает о страхах француза.