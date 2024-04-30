"Мочился в постели до 15 лет": одноклубник Лунина откровенно признался о проблеме детства

Центральный защитник "сливочных" Антонио Рюдигер олицетворяет на футбольном поле мощность и надежность. Однако в детстве немецкий игрок имел неприятную проблему.

Мадридский Реал 30 апреля сыграет первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. В стартовую одиннадцатку "сливочных" попал игрок сборной Германии Антонио Рюдигер.

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Порой было стыдно

Накануне поединка футболист дал откровенное интервью медиапроекту CARRE. Среди прочего 31-летний защитник Реала рассказал историю о своей проблеме детства, которую он сумел преодолеть.

Я мочился в постели до 15 лет. Это действительно так, здесь ничего такого нет, но порой все же мне было стыдно. Это жизнь, что я мог сделать? Как я преодолел эту проблему? Я просто перестал пить воду после 20:00 и до сих пор это делаю,

– рассказал Рюдигер.

Что известно о Рюдигере