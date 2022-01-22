Игрок Норвича забил удивительный гол пяткой в стиле Скорпиона: видео шедевра

Матч АПЛ Уотфорд – Норвич запомнился красивым взятием ворот хозяев. Невероятной красоты гол забил 21-летний нападающий Норвича Джош Сарджент.

Красавец-гол от Норвича

Первый гол в матче аутсайдеров АПЛ был забит на 51-й минуте. Пукки продавил опекуна в штрафной соперника и отдал передачу во вратарскую Уотфорда.

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На пас откликнулся Сарджент, который пяткой в стиле Скорпиона рикошетом от перекладины размочил нули на табло. Футболисты Уотфорда апеллировали к судье, что Пукки сфолил в атаке, но арбитр не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.

На 74-й минуте Сарджент оформил дубль.

Теперь в активе актера двух голов шесть мячей в 23-х матчах. Также в активе Сарджента одна голевая передача.

Норвич сумел в третий раз забить и оставить свои ворота на замке. В итоге – 0:3 победа "канареек".

Норвич сумел оторваться от Уотфорда на два очка. Команды идут на дне таблицы-17-я и 18-я позиции.

Уотфорд – Норвич видеообзор матча (гол Сарджента с 0: 36)