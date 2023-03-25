Чуть не создал сенсацию: игрок Кривбасса забил гол-красавец в отборе к Кубку Африки – видео

Нападающий Кривбасса Даниэль Созах забил красивый гол в отборе к Кубку Африки. Его сборная чуть не совершила сенсацию в матче против маститого соперника.

Даниэль Созах, выступающий за сборную Нигера, отличился голом в ворота сборной Алжира. Забитый мяч новоиспеченного игрока криворожского коллектива показался действительно красивым, пишет 24 Канал.

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Были достаточно близки

Нигер и Алжир сошлись в рамках третьего тура квалификации в Кубок африканских наций. Поединок завершился 2:1 в пользу "лис пустыни", однако Нигер был близок к тому, чтобы устроить настоящую сенсацию, поскольку букмекерские конторы давали коэффициент 32,00 на их победу и 12,00 на ничейный счет.

Цифры на табло сначала сменил именно игрок Кривбасса Даниэль Созах, вышедший на свидание с голкипером Алжира. Однако нигерец не стал дождаться сближения с вратарем соперника, а еще за пределы штрафной оппонента решил завершить эпизод в свою пользу, элегантно опрокинув в том моменте беспомощного голкипера. Комментатору не хватало слов, чтобы описать этот шедевр.

Гол-красавец нигерца:

Даниэль все еще официально не представлен в качестве игрока криворожского коллектива, однако уже заявлен на сезон. Президент Кривбасса уверял, что подписание Созаха будет объявлено тогда, когда тот вернется из сборной.